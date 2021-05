F1, Max Verstappen: “Un buon giro, ma non il meglio possibile. Per la gara abbia un bel passo e ce la giochiamo” (Di sabato 8 maggio 2021) Lewis Hamilton fa 100. Il britannico della Mercedes entra nella storia della F1 raggiungendo la tripla cifra nel computo delle pole-position ottenute. Lewis, nelle qualifiche del GP di Spagna (quarto round del Mondiale 2021), ha fatto vedere ancora una volta le sue qualità e ha preceduto l’olandese della Red Bull Max Verstappen (+0?036) e il compagno di squadra Valtteri Bottas (+0?132). Un boccone amaro da mandar giù per Verstappen, che aveva impressionato nella Q2, ma poi ha dovuto fare i conti con la forza dell’asso nativo di Stevenage. Ci ha provato fino alla fine l’orange, ma domani dovrà partire dalla piazzola n.2 e cercare di insidiare il rivale per il campionato fin dal via perché tentare il sorpasso su una pista del genere non è affatto facile. “Sono state delle qualifiche buone, nel corso di questo turno ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Lewis Hamilton fa 100. Il britannico della Mercedes entra nella storia della F1 raggiungendo la tripla cifra nel computo delle pole-position ottenute. Lewis, nelle qualifiche del GP di Spagna (quarto round del Mondiale 2021), ha fatto vedere ancora una volta le sue qualità e ha preceduto l’olandese della Red Bull Max(+0?036) e il compagno di squadra Valtteri Bottas (+0?132). Un boccone amaro da mandar giù per, che aveva impressionato nella Q2, ma poi ha dovuto fare i conti con la forza dell’asso nativo di Stevenage. Ci ha provato fino alla fine l’orange, ma domani dovrà partire dalla piazzola n.2 e cercare di insidiare il rivale per il campionato fin dal via perché tentare il sorsu una pista del genere non è affatto facile. “Sono state delle qualifichee, nel corso di questo turno ...

Advertising

SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN VOLA (#FP3 ??) ?? Ferrari in top5, bene le Alfa Romeo I risultati ? - Gazzetta_it : #F1 GP Spagna, fp3: Max #Verstappen il migliore, #Ferrari terza a e quarta @F1 @Max33Verstappen @ScuderiaFerrari… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Gp Spagna: Verstappen in prima fila, quarto tempo Leclerc: (ANSA) - ROMA, 08 MAG - Il campione del… - calabiss : RT @Dr4couis: Ecco quanto è grande Max Verstappen - OA_Sport : #F1 #SpanishGP Max Verstappen guarda il bicchiere mezzo pieno, ma un po' d'amaro in bocca c'è per la seconda posizi… -