Ex Fiat Ugl | con Turano prosegue impegno per soluzione vertenza Termini Nessun deve restare indietro

(Di sabato 8 maggio 2021) “Anche di sabato e in uno spazio all’aperto presso un’area di servizio per parlare di tutele e difesa del lavoro in un momento drammatico per la Sicilia. Con l’assessore regionale delle Attività produttive, Mimmo, si è parlato delle tante, troppe, vertenze legate al futuro dei lavoratori, in particolar modo dell’indotto exdi... L'articolo UGL SICILIA.

Ultime Notizie dalla rete : Fiat Ugl

Il Manifesto

'Siamo seriamente preoccupati per il futuro dei lavoratori dello stabilimento exdi Termini imerese, transitati poi a Blutec, e per l'indotto in generale. Quanto prospettato oggi durante la riunione con il vice ministro dello Sviluppo economico Alessandra Todde non fa ben ..." Non esiste più neanche il nome, in Fca almeno era mantenuto : rischiamo che ci venga ... Tullia Bevilacqua diEmilia - Romagna a sua volta incalza: " Qual e' l'idea di politica industriale ..."Siamo seriamente preoccupati per il futuro dei lavoratori dello stabilimento ex Fiat di Termini Imerese, transitati poi a Blutec, e per l'indotto in ...