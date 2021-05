Date a Bob-Waksberg una posta del cuore | pagheremmo per leggerla

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 maggio 2021) Viale del tramonto con cavallo, in una villa affacciata sulla gigantesca scritta Hollywood (e piscina, certo, anche se qui viene usata più che altro per smaltire le sbornie). Un cavallo, protagonista negli anni 90 di una sit-com dove adottava tre orfanelli, rimpiange la gloria passata. Ha una gatta per agente, mentre un cagnone di nome Peanut Butter ha il suo reality show (anche nei programmi di successo della tv si rimpiange la tv passata). BoJack Horseman è il nome del divo, protagonista di una spassosa e premiatissima serie Netflix lunga sei stagioni, disegnata da Lisa Hanawalt e immaginata, nonché scritta, da Raphael Bob-. Basta per capire che costui è capace di tutto. Sa rendere credibili le storie più assurde, da leggere in “Qualcuno che ti ami in tutta la sua gloria devastata” (Einaudi, benissimo tradotte dallo scrittore Marco Rossari che passa ...