Calcio | Semplici ' A Benevento ci giochiamo un pezzo di salvezza'

(Di sabato 8 maggio 2021) Il tecnico del Cagliari: "Grande rispetto per gli avversari, ma sappiamo che possiamo metterli in difficoltà" CAGLIARI - Cagliari 32 punti e al momento salvo,a quota 31 e se il campionato ...

Advertising

anteprima24 : ** #Cagliari, i #Convocati di #Semplici per ##Benevento: quattro assenti ** - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Semplici: 'Contro il Benevento sarà una partita da dentro o fuori' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Semplici: 'Contro il Benevento sarà una partita da dentro o fuori' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Semplici: 'Contro il Benevento sarà una partita da dentro o fuori' - apetrazzuolo : CAGLIARI - Semplici: 'Contro il Benevento sarà una partita da dentro o fuori' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Semplici

... però i ragazzi hanno dimostrato la loro condizione anche domenica nel finale di partita contro il Napoli - sottolinea- . La squadra ci ha creduto sino alla fine, tutti insieme, uno spirito ...CAGLIARI - Leonardo, allenatore del Cagliari , ha parlato alla vigilia della sfida - salvezza in casa del Benevento . Il tecnico ha iniziato parlando dell'ambiente campano e di come i suoi imposteranno la sfida:...Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dello scontro diretto contro il Benevento: ecco le sue parole Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dello scontr ...La storia del campionato inglese: The English Game ci racconta in sei puntate l'evoluzione del calcio inglese e delle figure che lo hanno rinnovato.