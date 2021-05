Biomutant | l’approccio al gioco può far variare drasticamente la sua durata

Leggi su tuttotek

(Di sabato 8 maggio 2021) Stefan Ljungqvist, il direttore del team di sviluppo di, ha rivelato in una intervista come ladel titolo sia fortemente condizionata daldei giocatori Stefan Ljungqvist, il responsabile del team di sviluppo di Experiment 101, è tornato a parlare della loro ultima fatica: l’RPG Open World(che sarà disponibile dal 25 Maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC) e, in particolare, ha spiegato come ladel titolo sia fortemente influenzata dal tipo di approccio che il giocatore sceglierà di adottare.: in che mododel giocatore influenza laSecondo quanto detto da Ljungqvist, se il giocatore dovesse scegliere di ignorare tutte le side quest e non soffermarsi mai nell’esplorazione degli ...