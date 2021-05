Un altro femminicidio a Torino | guardia giurata spara alla moglie

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ha usato la sua pistola perreuccidendola. L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio in un appartamento di corso Novara, quartiere Aurora,periferia di. Un uomo di 50 anni,, ha esploso cinque colpi contro lauccidendola. A dara l’rme i vicini di casa che hanno sentito gli spari. Sul posto è intervenuta la polizia che lo ha arrestato. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : altro femminicidio

BolognaToday

Una spy story, e un thriller poliziesco che affronta temi come lo Stalking e il. Due ... altri animali sono asessuati, cioè si riproducono senza la necessità dell'sesso, insomma la ...... con un genitore al campo santo, l'in carcere. A questi figli di femminicidi spetta il ... Ipotesi sull'impatto psicologico di figli di vittime diCome si diceva sopra, ogni soggetto è ...07 maggio 2021Una guardia giurata di 50 anni ha ucciso la moglie sparandole alcuni colpi di pistola, a Torino. Il femminicidio è avvenuto nell'appartamento della coppia. L'uomo ...Torino, una guardia giurata ha ucciso oggi la moglie in casa sparandole alcuni colpi di pistola. Il femminicidio è avvenuto nell'appartamento della coppia, in corso Novara 4, ...