Tensioni Lega-Fdi | Meloni a Salvini | “Non abbiamo messo noi veti sulle Comunali Ora serve chiarimento per candidature unitarie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 maggio 2021) Se non è una spaccatura, poco ci manca. Nel centrodestra sembra lontano l’accordoper lee al momento è lite su tutto. L’ultimo segnale è stato il forfait di Gabriele Albertini a Milano che ha preferito farsi da parte per non rischiare di correre sostenuto da una coalizione azzoppata. I segnali di malumore ieri li ha dati lo stesso Matteo, lamentandosi “per i troppi no” degli alleati. Ovvero Fratelli d’Italia. E proprio la leader Giorgiaha fatto sapere di aver scritto al leader del Carroccio respingendo le accuse: “Non siamo noi a mettereallealledi Roma e Milano. Ora è necessario convocare un vertice e chiarirsi come coalizione in modo da stabilire prima possibile ...