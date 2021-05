Tabellone Masters 1000 Madrid 2021: Nadal numero 1, presenti Sinner, Berrettini e Fognini (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Tabellone principale del Masters 1000 di Madrid 2021, evento in programma dal 2 al 9 maggio. Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Dominic Thiem guidano il seeding rispettivamente come prima, seconda e terza testa di serie, mentre Novak Djokovic ha dichiarato il proprio forfait per l’evento iberico. presenti Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Jannik Sinner in main draw, assente invece Lorenzo Sonego per infortunio. Da non sottovalutare inoltre Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev e Diego Schwartzman, soltanto apparentemente outsider. Di seguito tutti gli accoppiamenti e i risultati, aggiornati in tempo reale, del Masters 1000 di Madrid ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilprincipale deldi, evento in programma dal 2 al 9 maggio. Rafael, Daniil Medvedev e Dominic Thiem guidano il seeding rispettivamente come prima, seconda e terza testa di serie, mentre Novak Djokovic ha dichiarato il proprio forfait per l’evento iberico.Matteo, Fabioe Jannikin main draw, assente invece Lorenzo Sonego per infortunio. Da non sottovalutare inoltre Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev e Diego Schwartzman, soltanto apparentemente outsider. Di seguito tutti gli accoppiamenti e i risultati, aggiornati in tempo reale, deldi...

