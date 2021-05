Superlega, trattative tra Inter e UEFA per evitare sanzioni: i dettagli (Di venerdì 7 maggio 2021) Inter in trattativa con la UEFA Nonostante un comunicato ufficiale in cui si chiamava fuori, l’Inter sarebbe ora in trattativa con l’UEFA per evitare sanzioni dopo l’adesione alla Superlega. A riportarlo è il Corriere della Sera che fa il punto della situazione attorno alla vicenda. “L’Inter starebbe invece trattando con l’UEFA un’uscita e dovrebbe trovare un accordo a breve. E, secondo indiscrezioni delle ultime ore, anche Elliott, proprietario del Milan, potrebbe decidere che non conviene una disputa eterna e che è meglio cercare un accomodamento con l’UEFA”. A picture taken in Nyon on March 17, 2020 shows the gate at the headquarters of UEFA, the European football’s governing body, amid ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 7 maggio 2021)in trattativa con laNonostante un comunicato ufficiale in cui si chiamava fuori, l’sarebbe ora in trattativa con l’perdopo l’adesione alla. A riportarlo è il Corriere della Sera che fa il punto della situazione attorno alla vicenda. “L’starebbe invece trattando con l’un’uscita e dovrebbe trovare un accordo a breve. E, secondo indiscrezioni delle ultime ore, anche Elliott, proprietario del Milan, potrebbe decidere che non conviene una disputa eterna e che è meglio cercare un accomodamento con l’”. A picture taken in Nyon on March 17, 2020 shows the gate at the headquarters of, the European football’s governing body, amid ...

