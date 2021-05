Sole e caldo nel weekend 8-9 maggio | poi torna la pioggia

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 7 maggio 2021)8 e 9cone temperature in aumento tra sabato e domenica. Le cose però cambieranno già con l’inizio della prossima settimana. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che sabato e domenica un sussulto dell’anticiclone africano garantirà due giornate in gran parteggiate, a parte qualche nube in più sabato per la fugace irruzione di venti più freschi nordorientali. Le temperature cominceranno a salire anche sensibilmente da domenica con punte di 27°C in Toscana, come a Firenze. Da lunedì invece le cose cambieranno totalmente, infatti un’intensa perturbazione nordatlantica comincerà a interessare il Nordovest con precipitazioni via via più diffuse e forti. Il resto d’Italia sarà ancora in attesa, ma sarà un’attesa piuttosto calda dato che in Toscana, in Emilia, in Puglia e in Sicilia si potranno ...