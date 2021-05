Referendum sulla Giustizia? La maggioranza già si spacca (Di venerdì 7 maggio 2021) Ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato di stare organizzando con il Partito Radicale una raccolta di firme per alcuni quesiti referendari sulla Giustizia: responsabilità civile dei magistrati, separazione delle carriere, abrogazione della legge Severino, i temi. A Debora Serracchiani (Pd) l'idea di Salvini non sembra piacere affatto. Quando le si chiede se l'iniziativa rischia di mettere in difficoltà il governo, la Serracchiani risponde così: "È il governo di cui Salvini fa parte, e Salvini dovrebbe sapere che quel governo, attraverso la ministra Marta Cartabia, ha fatto proprio delle commissioni che stanno lavorando sulla riforma del processo civile, del processo penale e sull'ordinamento giudiziario". Dal centrodestra, Maurizio Lupi (Noi con l'Italia) sostiene che "è il Parlamento che deve fare le ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 maggio 2021) Ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato di stare organizzando con il Partito Radicale una raccolta di firme per alcuni quesiti referendari: responsabilità civile dei magistrati, separazione delle carriere, abrogazione della legge Severino, i temi. A Debora Serracchiani (Pd) l'idea di Salvini non sembra piacere affatto. Quando le si chiede se l'iniziativa rischia di mettere in difficoltà il governo, la Serracchiani risponde così: "È il governo di cui Salvini fa parte, e Salvini dovrebbe sapere che quel governo, attraverso la ministra Marta Cartabia, ha fatto proprio delle commissioni che stanno lavorandoriforma del processo civile, del processo penale e sull'ordinamento giudiziario". Dal centrodestra, Maurizio Lupi (Noi con l'Italia) sostiene che "è il Parlamento che deve fare le ...

