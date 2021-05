Operazione Platinum | la ’ndrangheta puntava alla Juve | Offerti locali commerciali all’Allianz stadium

(Di venerdì 7 maggio 2021) La, dopo il controllo del bagarinaggio, affiliatino ad aprire attivitàall’interno dello. Secondo quanto riporta il quotidiano del sud, alcuni esponenti dellavantavano ingerenze persino nella società dellantus e sarebbero stati in grado di condizionare gli entipiemontesi. LA ‘NDRANGHETA E LANTUS Non c’erano solo i proventi del narcotraffico riciclati in attivitàe imprese. Almeno questo è quello che racconta il 33enne collaboratore di giustizia Domenico Agresta, che con le sue rivelazioni ha contribuito a disarticolare il “locale” di Volpiano, stroncato con l’...

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Platinum

Nelle carte dell'inchiesta dell'contro la 'ndrangheta, nome in codice "", c'è anche il riferimento ad un apericena elettorale, con una decina di imprenditori del Canavese, organizzato il 1° marzo del 2018 all' ...Dal campo di calcetto a Chivasso al ristorante di Belmonte, fino agli apertivi elettorali. Ecco come i fratelli Vazzana cercavano di influenza la vita politica canavesana ...