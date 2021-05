Olimpiadi nazionali di Filosofia: premiati i 6 vincitori. Per la prima volta sul podio uno studente di un Istituto tecnico (Di venerdì 7 maggio 2021) Si è tenuta questa mattina, online, la cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori della XXVIII edizione delle Olimpiadi nazionali di Filosofia. Sono stati 85 i finalisti che si sono contesi la vittoria: 47 studentesse e 38 studenti. In 6 hanno conquistato il podio. Con una novità: fra i vincitori della sezione dedicata ai saggi in lingua straniera c’è uno studente di un Istituto tecnico. Un segnale importante che fa emergere l'interesse dei ragazzi per questa materia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 maggio 2021) Si è tenuta questa mattina, online, la cerimonia di proclamazione e premiazione deidella XXVIII edizione delledi. Sono stati 85 i finalisti che si sono contesi la vittoria: 47sse e 38 studenti. In 6 hanno conquistato il. Con una novità: fra idella sezione dedicata ai saggi in lingua straniera c’è unodi un. Un segnale importante che fa emergere l'interesse dei ragazzi per questa materia. L'articolo .

Advertising

adamoprogresso : Scuola, proclamati i vincitori delle Olimpiadi nazionali di Fisica. In 25.000 hanno affrontato le gare per otte… - adamoprogresso : Scuola, proclamati i vincitori delle Olimpiadi nazionali di Fisica. In 25.000 hanno affrontato le gare per otte… - adamoprogresso : RT @adamoprogresso: Olimpiadi nazionali di Fisica, ecco i nomi dei 10 vincitori - Orizzonte Scuola Notizie okhttps://www.orizzontescuola.it… - adamoprogresso : Olimpiadi nazionali di Fisica, tra i vincitori c’è Marco Ricci del Liceo Scientifico “G.Galilei” - adamoprogresso : Olimpiadi nazionali di Fisica, ecco i nomi dei 10 vincitori - Orizzonte Scuola Notizie okhttps://www.orizzontescuol… -