“Non ti sposi? Non fai figli?”, le domande che Lucia Ocone non tollera (Di venerdì 7 maggio 2021) Nell’intervista concessa a “Vanity Fair” Lucia Ocone tira fuori gli artigli per rispondere a chi le chiede “Non ti sposi? Non fai figli? Lucia Ocone (Getty Images)Intervistata da “Vanity Fair”, Lucia Ocone replica a muso duro a chi, con sempre più insistenza una volta superati i trent’anni, le chiede “ma tu non sei sposata? E come mai non hai figli? Non li vuoi?. All’inizio la scambiavo per una frase come un’altra, ci siamo talmente abituati. Ma ora dico basta. Questa è una domanda di una violenza inaudita”. domande che non si possono evitare quando si è entrati negli “anta”: pertanto Lucia ha concesso l’intervista a “Vanity Fair” proprio per stigmatizzare quella pressione sociale che costringe le ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 maggio 2021) Nell’intervista concessa a “Vanity Fair”tira fuori gli artigli per rispondere a chi le chiede “Non ti? Non fai(Getty Images)Intervistata da “Vanity Fair”,replica a muso duro a chi, con sempre più insistenza una volta superati i trent’anni, le chiede “ma tu non sei sposata? E come mai non hai? Non li vuoi?. All’inizio la scambiavo per una frase come un’altra, ci siamo talmente abituati. Ma ora dico basta. Questa è una domanda di una violenza inaudita”.che non si possono evitare quando si è entrati negli “anta”: pertantoha concesso l’intervista a “Vanity Fair” proprio per stigmatizzare quella pressione sociale che costringe le ...

Advertising

DivinaCommediaQ : RT @ScialpiGiorgia: @MarioGalli1983 è poco saggio rifiutarsi di studiare la divina commedia e i promessi sposi solo perché si basano sul ca… - FabrizioDeBelli : @mariamarilucen Le FFOO sono organiche allo stato Italiano che ci considera ancora sudditi! Sono come i bravi dei P… - ScialpiGiorgia : @MarioGalli1983 è poco saggio rifiutarsi di studiare la divina commedia e i promessi sposi solo perché si basano su… - raulcarra69 : RT @mrs_albinati: 'La realtà a volte supera la fantasia. Non avrei mai immaginato di poter essere così felice' ?? Giovedì prossimo si vive s… - Setelecomandoio : @siria97_ In realtà Google dice che prima dei 18 anni non puoi andare via di casa a meno che tu non ti sposi, cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sposi Il principe può baciare Biancaneve: ecco perché ...durante il rapporto perché l'atto coniugale esprime la donazione reciproca e contemporanea dei due sposi. Detto tutto ciò , si cercano coraggiosi volontari per svegliare, magari con un bacio non ...

La città del Giorgione scenario da favola per 'Matrimonio a sorpresa' ... generalmente mi occupo di coppie straniere, ma non solo, che vogliono di sposarsi in Italia'. ... Ma con una sfida doppia: una settimana di tempo per preparare le nozze e gli sposi all'oscuro di tutto. ...

Non è il governo a dover dire se due giovani possono sposarsi Avvenire Quando ci sposiamo? Appello del settore wedding al Cts Ancora nessuna certezza per il settore del wedding che ieri è sceso in piazza della Bocca della Verità a Roma per protestare pacificamente ...

Abito bianco, no grazie: le celeb che non si sono sposate con l'outfit tradizionale Qualcosa di vecchio, di nuovo, di prestato e di... colorato! Per il giorno del matrimonio diverse celeb hanno deciso di non ossequiare la tradizione dell'abito bianco strappando idealmente il libro de ...

...durante il rapporto perché l'atto coniugale esprime la donazione reciproca e contemporanea dei due. Detto tutto ciò , si cercano coraggiosi volontari per svegliare, magari con un bacio...... generalmente mi occupo di coppie straniere, masolo, che vogliono di sposarsi in Italia'. ... Ma con una sfida doppia: una settimana di tempo per preparare le nozze e gliall'oscuro di tutto. ...Ancora nessuna certezza per il settore del wedding che ieri è sceso in piazza della Bocca della Verità a Roma per protestare pacificamente ...Qualcosa di vecchio, di nuovo, di prestato e di... colorato! Per il giorno del matrimonio diverse celeb hanno deciso di non ossequiare la tradizione dell'abito bianco strappando idealmente il libro de ...