Non serve sospendere i brevetti per avere più vaccini. Parla Scaccabarozzi (Federfarma)

"Chi vuole sospendere i brevetti dovrebbe dirci in quanto tempo sarebbero disponibili i vaccini e quali sarebbero gli investimenti messi a disposizione per produrli". La prima obiezione di Massimo Scaccabarozzi, presidente di Federfarma e amministratore delegato di Janssen Italia, è questa, quando gli si chiede se è possibile ottenere dei vantaggi dalla sospensione della proprietà intellettuale. Perché se il motivo per cui oggi si vogliono mettere in discussione le tutele delle case farmaceutiche è avere il prima possibile più vaccini per agevolare le campagne vaccinali dei paesi più poveri, allora bisognerà anche dimostrare che esiste una capacità produttiva oggi inutilizzata in grado di attivarsi dall'oggi al domani. "Non è così – dice Scaccabarozzi

