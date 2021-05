Metal Gear Solid ispira nuovamente Open Bionics per realizzare un arto bionico funzionante (Di venerdì 7 maggio 2021) Open Bionics è una società britannica, con sede a Bristol, specializzata nella progettazione e realizzazione di strumenti bionici all'avanguardia e, al contempo, dall'ottimo rapporto costi/resa. Negli ultimi anni hanno unito l'innovazione tecnologica con un aspetto decisamente "nerd" realizzando modelli ispirati a protagonisti dei videogiochi che indossano, a loro volta fantascientifici arti bionici. Nel 2016 hanno collaborato con Eidos Montreal, ispirandosi a Deus Ex; lo scorso anno, invece, hanno realizzato un braccio prostetico funzionante che è la riproduzione (chiaramente con funzioni di movimento decisamente più basilari di quanti visto nel videogioco) di quello utilizzato da Venom Snake in Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Sul sito di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 7 maggio 2021)è una società britannica, con sede a Bristol, specializzata nella progettazione e realizzazione di strumenti bionici all'avanguardia e, al contempo, dall'ottimo rapporto costi/resa. Negli ultimi anni hanno unito l'innovazione tecnologica con un aspetto decisamente "nerd" realizzando modelliti a protagonisti dei videogiochi che indossano, a loro volta fantascientifici arti bionici. Nel 2016 hanno collaborato con Eidos Montreal,ndosi a Deus Ex; lo scorso anno, invece, hanno realizzato un braccio prosteticoche è la riproduzione (chiaramente con funzioni di movimento decisamente più basilari di quanti visto nel videogioco) di quello utilizzato da Venom Snake in5: The Phantom Pain. Sul sito di ...

Advertising

Eurogamer_it : #MetalGearSolid ispira nuovamente Open Bionics per realizzare un arto bionico funzionante - spaziogames : Qual è il vostro preferito? #MetalGearSolid - HammerTheWise : @wonderjosk Jsjsjsjsjsjs, se agradece. *empieza a planear icons de Metal Gear Rising para tu cumpleaños* - infoitscienza : Death Stranding ha un riferimento a Metal Gear, ma solo in una versione - filledelalune12 : Sullo store ci sta Metal Gear Solid V: The Definitive Experience a 4€, tentatissima di prenderlo -

Ultime Notizie dalla rete : Metal Gear Death Stranding, giocatore scopre un dettaglio verso il finale Non si tratta dell'unico segreto emerso in tempi recenti: è stato scoperto un riferimento alla saga di Metal Gear in una specifica versione del gioco, per la gioia dei fan dell'iconica serie stealth. ...

Metal Gear Solid V, il braccio protesico di Venom Snake ora è realtà Uno degli elementi più iconici di Metal Gear Solid V è indubbiamente il braccio protesico colorato di rosso utilizzato dal protagonista Venom Snake. Quando si pensa infatti al quinto capitolo della saga , è difficile che la mente non ...

I migliori Metal Gear Solid | La classifica Spaziogames.it Metal Gear Solid V, il braccio protesico di Venom Snake ora è realtà L'iconico braccio protesico di Venom Snake, il protagonista di Metal Gear Solid V, adesso è disponibile anche nella realtà.

I migliori Metal Gear Solid | La classifica In attesa del ritorno di Solid Snake, ecco i capitoli più importanti della serie di Metal Gear Solid, dal peggiore al migliore.

Non si tratta dell'unico segreto emerso in tempi recenti: è stato scoperto un riferimento alla saga diin una specifica versione del gioco, per la gioia dei fan dell'iconica serie stealth. ...Uno degli elementi più iconici diSolid V è indubbiamente il braccio protesico colorato di rosso utilizzato dal protagonista Venom Snake. Quando si pensa infatti al quinto capitolo della saga , è difficile che la mente non ...L'iconico braccio protesico di Venom Snake, il protagonista di Metal Gear Solid V, adesso è disponibile anche nella realtà.In attesa del ritorno di Solid Snake, ecco i capitoli più importanti della serie di Metal Gear Solid, dal peggiore al migliore.