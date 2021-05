Le api possono essere addestrate a riconoscere chi è malato di Covid (Di venerdì 7 maggio 2021) Api addestrate a identificare il Covid-19: è il risultato ottenuto dai ricercatori dell'Università di Wageningen (nei Paesi Bassi), che hanno addestrato le api ad estendere la lingua quando riconoscono l'infezione da Sars-CoV-2 attraverso il loro senso dell'olfatto. L'esperimento è stato condotto su più di 150 api dal dipartimento di Ricerca bio-veterinaria dell'Università di Wageningen assieme a una start-up, come riporta la comunicazione ufficiale dell'ateneo. L'odore del Covid Il coronavirus, come altre malattie, provoca cambiamenti metabolici nel corpo che provocano un odore nei fluidi corporei, che lo emanano, qualcosa di distinto rispetto alle persone non infette. In precedenza, i cani sono stati addestrati a distinguere tra campioni Covid-19 positivi e negativi dalla saliva umana o dal sudore con livelli di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 7 maggio 2021) Apia identificare il-19: è il risultato ottenuto dai ricercatori dell'Università di Wageningen (nei Paesi Bassi), che hanno addestrato le api ad estendere la lingua quando riconoscono l'infezione da Sars-CoV-2 attraverso il loro senso dell'olfatto. L'esperimento è stato condotto su più di 150 api dal dipartimento di Ricerca bio-veterinaria dell'Università di Wageningen assieme a una start-up, come riporta la comunicazione ufficiale dell'ateneo. L'odore delIl coronavirus, come altre malattie, provoca cambiamenti metabolici nel corpo che provocano un odore nei fluidi corporei, che lo emanano, qualcosa di distinto rispetto alle persone non infette. In precedenza, i cani sono stati addestrati a distinguere tra campioni-19 positivi e negativi dalla saliva umana o dal sudore con livelli di ...

