Josh Duhamel | «La serie Jupiter’s Legacy mi ha insegnato a essere un papà migliore»

(Di venerdì 7 maggio 2021) È mattina presto a Los Angeles e Josh Duhamel ha quell’espressione un po’ stropicciata di chi non ha ancora ingerito la giusta quantità di caffè. L’attore ed ex modello si collega via Zoom dal tavolo gigante della cucina con portafinestra sull’immenso giardino. Camicia blu sbottonata su una t-shirt scura, si vede che ha appena fatto la barba e le ha provate tutte per tenere in piega perfetta il ciuffo. Il nero corvino spicca ancora di più con questo taglio rasato ai lati che lascia intravedere un po’ di “sale e pepe”. A 48 anni e dall’alto dei quasi due metri d’altezza, appare in splendida forma, un ragazzone serio che sta raccontando la sua nuova avventura nel costume di un supereroe, il protagonista della serie Jupiter’s Legacy, dal 7 maggio su Netflix. E poi si sente un rumore dall’altro lato della sala e gli occhi gli si illuminano: “Buongiorno, tesoro”, dice con una vocina molto più dolce del timbro roco usato fino a pochi istanti prima. E poi si scusa per l’interruzione: “Mio figlio si è appena svegliato”. Axl Jack, nato dal matrimonio con Fergie (leader dei Black Eyed Peas, da cui ha divorziato nel 2017), ha sette anni e non fa capolino nella chiamata del padre, anzi si dilegua velocemente come un ninja. Sarà contento di passare del tempo con il genitore, appena tornato dalla Repubblica Dominicana, dove ha girato la commedia romantica action Shotgun Wedding accanto a Jennifer Lopez. JUPITER’S LEGACY (L to R) JOSH DUHAMEL as SHELDON SAMPSON in episode 108 of JUPITER’S LEGACY. Cr. STEVE WILKIE/NETFLIX © 2021