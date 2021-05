Joe Bastianich e il flirt con una dama di Uomini e Donne

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 7 maggio 2021) Joe, uno dei temutissimi giudici della televisione italiana, dopo la rottura dalla moglie Deanna, ha avuto moltiDa quando è arrivato in Italia, Joesi è fatto notare per essere un giudice imparziale e abbastanza severo. Dopo aver fatto fortuna in America con una catena di ristoranti, tornato in Italia, Joeha saputo ritagliarsi il suo ruolo nella televisione italiana. È stato giudice a MasterChef Italia e di recente ha finito l’ennesima esperienza da giudice nel programma Italia’s Got Talent a fianco di Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Ristoratore, Giudice imparziale, ma anche amante della musica. Negli anni, infatti, Joeha reso nota la sua grade passione per la musica sino a rilasciare dei brani da lui realizzati. Non solo lavoro ...