GUESS MY AGE: MAX GIUSTI PRENDE IL POSTO DI ENRICO PAPI (CHE TORNA A MEDIASET) (Di venerdì 7 maggio 2021) Grandi manovre in vista della prossima stagione televisiva. ENRICO PAPI lascia Tv8 per TORNAre a MEDIASET, dove condurrà la nuova edizione di Scherzi a Parte su Canale 5 ma non sono esclusi ulteriori progetti a Cologno. Max GIUSTI che aveva sfidato PAPI con il game Boom su Nove, PRENDErà il suo POSTO al timone di GUESS my Age, così riferisce il portale Leggo. Max GIUSTI lascia la Rai dove ha condotto negli ultimi anni Boss in Incognito su Rai2 e concorrente a Pechino Express e al Cantante Mascherato dove si è classificato terzo nei panni del Lupo. Arrivi e partenze nel piccolo schermo, come non capitava da anni. Come non citare l'arrivo a Rai1 di Alessandro Cattelan e a MEDIASET di Adriana Volpe e ...

