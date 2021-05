Fumo e profumo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ci sono due modi per scrivere di una vita: da fuori, oppure dall’alto. Se si sceglie la seconda opzione, e quindi la vita è la propria, bisognerà distaccarsi da ciò che si è lì dentro e librarsi al di sopra delle cose, per poterle vedere come un’opera in più atti. Per Elizabeth Hardwick, una delle maggiori critiche letterarie americane del Novecento, tutta l’esistenza è stata un andare e venire, per poi sempre tornare, a quella che lei chiamava la città santa: New York. “Per il pellegrino verso la Mecca la città tremava di pericolose salvezze”, scrive in Notti insonni, pubblicato nel 1979 e appena tornato in libreria per Blackie Edizioni nella traduzione (stupenda) di Claudia Durastanti. Un libro che è romanzo, memoir, sogno e lettera, e niente di tutto questo, e tutto questo insieme, o forse, nella sua definizione più semplice (data dalla stessa Hardwick), un lavoro di memoria ...