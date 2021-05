Da deputato a medico vaccinatore: “Gli sguardi della gente mi emozionano più dei voti” (Di venerdì 7 maggio 2021) Palermo, 7 mag. (Adnkronos) – Da deputato e Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, esponente di spicco di Forza Italia, a medico vaccinatore sull’isola Lampedusa. E’ la storia di Francesco Cascio, responsabile per le vaccinazioni sulle isole Pelagie. “Quattro giorni di gran lavoro, più di mille vaccinati tra Lampedusa e Linosa. Portiamo a casa numeri importanti, ma non solo quelli”, dice il medico ormai ex politico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) Palermo, 7 mag. (Adnkronos) – Dae Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, esponente di spicco di Forza Italia, asull’isola Lampedusa. E’ la storia di Francesco Cascio, responsabile per le vaccinazioni sulle isole Pelagie. “Quattro giorni di gran lavoro, più di mille vaccinati tra Lampedusa e Linosa. Portiamo a casa numeri importanti, ma non solo quelli”, dice ilormai ex politico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

lifestyleblogit : Da deputato a medico vaccinatore: 'Gli sguardi della gente mi emozionano più dei voti' - - TV7Benevento : Da deputato a medico vaccinatore: 'Gli sguardi della gente mi emozionano più dei voti'... - fisco24_info : Da deputato a medico vaccinatore: 'Gli sguardi della gente mi emozionano più dei voti': Da deputato e Presidente de… - SianiPaolo : RT @nursindsanita: “Disagio psichico tra i #giovani? Le strutture sanitarie non sono in grado di gestirlo” - Intervista al medico e deputat… - nursindsanita : “Disagio psichico tra i #giovani? Le strutture sanitarie non sono in grado di gestirlo” - Intervista al medico e de… -