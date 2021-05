Cashback | lo strano problema che mette tutti in allarme

(Di venerdì 7 maggio 2021) Unin ansia i partecipanti aldi stato. La paura cresce tra chi cerca di rimanere nella classifica pagamento con carta (pexels)La paura cresce a dismisura tra gli utenti che stanno partecipando aldi stato. La causa scatenante è il continuo disservizio del sistema. Un enorme ritardo nel conteggiare le operazioni stando in crisicoloro che sperano di aggiudicarsi i 1500 euro previsti dall’iniziativa. Ci risiamo quindi, ilè sempre lo stesso. L’aggiornamento delle transazioni procede a ritmo lentissimo metre gli italiani continuano a collezionare giorno dopo giorno acquisti utili per la classifica. Così, anche in questi giorni il fenomeno si sta ripetendo, come gli episodi delle scorse ...

Advertising

BruNO16503135 : @MarcoRonchi126 Avevo sentito del cashback, ma non ho mai approfondito Mi sembra strano che il governo aiuti il cit… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback strano

kronic

Niente diche, via via, la questionesia diventata un problema per alcuni esercenti. Molti dei quali ritrovatisi a fronteggiare una quantità enorme di operazioni anche da pochissimi ...In questo modo il cliente titolare della card può beneficiare di sconti in(direttamente ...ma in pochi conoscono tutti i vantaggi della carta Postepay Standard per effettuare pagamenti ...In teoria credo che essendo il bancomat una cosa prettamente italiana, funzionerebbe. Però solitamente tutte le carte hanno doppio circuito quindi può darsi che Iliad vada automaticamente sul circuito ...