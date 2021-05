Call of Duty WWII: Vanguard – Cosa vorremmo in… – RubricaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Call of Duty del 2021 è in lavorazione e potrebbe essere ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale: in attesa di notizie ufficiali, abbiamo immaginato dei possibili scenari e novità.. Il nuovo Call of Duty verrà annunciato solo fra diversi mesi, ma alcune notizie sui possibili scenari sono già trapelate. Almeno in termini di voci di corridoio, quindi da prendere in considerazione con le dovute cautele, nonostante provengano da noti e affidabili insider. Come quelle che vedono il nuovo capitolo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale intitolato Call of Duty WWII: Vanguard, ed essere sviluppato da Sledgehammer Games, Cosa che … Rubriche giochiRead More L'articolo Call of Duty ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilofdel 2021 è in lavorazione e potrebbe essere ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale: in attesa di notizie ufficiali, abbiamo immaginato dei possibili scenari e novità.. Il nuovoofverrà annunciato solo fra diversi mesi, ma alcune notizie sui possibili scenari sono già trapelate. Almeno in termini di voci di corridoio, quindi da prendere in considerazione con le dovute cautele, nonostante provengano da noti e affidabili insider. Come quelle che vedono il nuovo capitolo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale intitolatoof, ed essere sviluppato da Sledgehammer Games,che … Rubriche giochiRead More L'articoloof...

