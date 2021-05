Addio a Frank McRae | l’attore di 007 e Rocky II

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ci ha lasciatiMaRai, attore ed ex giocatore di football all’età di 80 anni a causa di un infarto.ha recitato in numerose pellicole, tra le più famose ricordiamo “007: Vendetta privata” “II” con Sylvester Stallone e “Dillinger”. Si è spento nella sua casa a Santa Monica a causa di un infarto,è scomparso lo scorso 29 aprile, ma la notizia della Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

FQMagazineit : Morto Frank McRae, addio all’attore di 007 e Rocky II con Sylvester Stallone - TheAttitudeMag : RT @SkyTG24: Addio a Frank McRae, attore caratterista del cinema action degli anni '80 - sayue1928 : RT @SkyTG24: Addio a Frank McRae, attore caratterista del cinema action degli anni '80 - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Addio a Frank McRae, attore caratterista del cinema action degli anni '80 - SkyTG24 : Addio a Frank McRae, attore caratterista del cinema action degli anni '80 -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Frank

Ex giocatore di football, aveva recitato in una quarantina di film. Grazie al suo fisico possente spesso interpretava il ruolo del duro. Tra le sue pellicole più famose "Rocky II", "007: Vendetta ...... Il miracolo delle campane di Irving Pichel conSinatra e Il terzo uomo di Carol Reed con ... Un nuovo amore si era disperso nel vento ma lei non sapeva che un altrosi delineava all'...Un infarto. Così è morto a Santa Monica, in California, all'età di 80 anni l'attore statunitense Frank McRae, interprete di frequenti ruoli da bullo o da ...Lutto nel mondo del cinema: è morto l'attore Frank McRae, star di Rocky e 007: com'è morto e che cosa è successo ...