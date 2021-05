Serie Tv maggio: quali sono le prossime uscite più attese? (Di giovedì 6 maggio 2021) Ritorna il nostro appuntamento fisso con la rassegna delle novità in tema Serie tv maggio 2021, iniziamo con tutte le news del catalogo di Netflix con le prossime uscite per il mese, poi passiamo ad Amazon Prime Video e concludiamo con la piattaforma di streaming Disney Plus. Tra le novità in arrivo nel catalogo di Netflix tra le Serie tv per maggio 2021 arriva, veramente molto attesa, la quinta stagione – finale – di “Lucifer”, ma arriva anche la seconda stagione di “Che fine ha fatto Sara” e “Il metodo Komisky”. Incredibile ritorno, dopo una lunghissima attesa per Master of None, la Serie tv con Aziz Ansari che torna in una veste tutta nuova raccontando la relazione tra Denise (Lena Waithe) e la compagna Alice (Noemi ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 6 maggio 2021) Ritorna il nostro appuntamento fisso con la rassegna delle novità in tematv2021, iniziamo con tutte le news del catalogo di Netflix con leper il mese, poi passiamo ad Amazon Prime Video e concludiamo con la piattaforma di streaming Disney Plus. Tra le novità in arrivo nel catalogo di Netflix tra letv per2021 arriva, veramente molto attesa, la quinta stagione – finale – di “Lucifer”, ma arriva anche la seconda stagione di “Che fine ha fatto Sara” e “Il metodo Komisky”. Incredibile ritorno, dopo una lunghissima attesa per Master of None, latv con Aziz Ansari che torna in una veste tutta nuova raccontando la relazione tra Denise (Lena Waithe) e la compagna Alice (Noemi ...

