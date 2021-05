Sardegna, sono un malato fragile ancora in attesa di vaccino: la mia lettera al presidente Mattarella (Di giovedì 6 maggio 2021) di Ignazio Cordeddu sono un paziente fragile residente in Sardegna e ancora in attesa di vaccinazione. Vengo da uno sciopero della fame per ottenere il vaccino per me e i miei colleghi di sventura. Ci siamo costituiti in class action e abbiamo presentato diversi esposti in Tribunale, oltre ad aver sollecitato l’intervento del generale Francesco Paolo Figliuolo e del presidente Sergio Mattarella perché la Giunta regionale della Sardegna continua a cambiare in peggio le disposizioni nazionali attinenti i malati fragili. Di seguito parte della lettera da me inviata al nostro presidente. Esimio Signor presidente della Repubblica Prof. Sergio Mattarella, mi chiamo Ignazio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) di Ignazio Cordedduun pazienteresidente inindi vaccinazione. Vengo da uno sciopero della fame per ottenere ilper me e i miei colleghi di sventura. Ci siamo costituiti in class action e abbiamo presentato diversi esposti in Tribunale, oltre ad aver sollecitato l’intervento del generale Francesco Paolo Figliuolo e delSergioperché la Giunta regionale dellacontinua a cambiare in peggio le disposizioni nazionali attinenti i malati fragili. Di seguito parte dellada me inviata al nostro. Esimio Signordella Repubblica Prof. Sergio, mi chiamo Ignazio ...

Advertising

ilfattoblog : Sardegna, sono un malato fragile ancora in attesa di vaccino: la mia lettera al presidente Mattarella - kiara86769608 : RT @ilfattoblog: Sono un malato fragile ancora in attesa di #vaccinoCovid: la mia lettera al presidente Mattarella - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Sono un malato fragile ancora in attesa di #vaccinoCovid: la mia lettera al presidente Mattarella - ilfattoblog : Sono un malato fragile ancora in attesa di #vaccinoCovid: la mia lettera al presidente Mattarella - Emilian50017991 : L isola di Jersey e come il nord della Sardegna dove spadroneggiano nelle nostre acque i pescatori francesi, grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna sono Casarin e HP Sport: tre gare, tre vittorie per leaders velocità su terra Le potenzialità del nostro portacolori non sono una scoperta, siamo soltanto all'inizio del campionato e c'è ancora tanta strada da fare,per il momento ci godiamo questo meraviglioso triplete". Con i ...

Lucchesi Jr. e HP Sport RRT verso la Targa Florio Sono validi per la classifica finale di campionato i cinque migliori risultati sulle sei gare in programma. Al comando, dopo due gare troviamo Christopher Lucchesi Jr. con 27 punti, davanti a Mattia ...

Sardegna raggiunge quota 542mila somministrazioni Agenzia ANSA Il Comune di Gavoi lancia una raccolta fondi di solidarietà per 17enne Il Comune di Gavoi si mobilita con una gara di solidarietà per il ragazzo di 17 anni che venerdì scorso è rimasto schiacciato sotto un grosso masso nelle campagne del paese durante alcune operazioni ...

Milano, Salvini su Albertini: Nel centrodestra troppi no come su Bertolaso A Roma e Milano avevamo i candidati giusti: Bertolaso e Albertini, ma altri hanno detto No per settimane e mesi e loro hanno perso la pazienza. Ora spero che chi non era d’accordo abbia proposte alter ...

Le potenzialità del nostro portacolori nonuna scoperta, siamo soltanto all'inizio del campionato e c'è ancora tanta strada da fare,per il momento ci godiamo questo meraviglioso triplete". Con i ...validi per la classifica finale di campionato i cinque migliori risultati sulle sei gare in programma. Al comando, dopo due gare troviamo Christopher Lucchesi Jr. con 27 punti, davanti a Mattia ...Il Comune di Gavoi si mobilita con una gara di solidarietà per il ragazzo di 17 anni che venerdì scorso è rimasto schiacciato sotto un grosso masso nelle campagne del paese durante alcune operazioni ...A Roma e Milano avevamo i candidati giusti: Bertolaso e Albertini, ma altri hanno detto No per settimane e mesi e loro hanno perso la pazienza. Ora spero che chi non era d’accordo abbia proposte alter ...