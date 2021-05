Piccola consolazione per la Roma, Manchester battuto 3-2 (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma – Dopo il clamoroso annuncio di Mourinho come nuovo allenatore per la prossima stagione, la Roma ha l’obbligo di terminare al meglio questa stagione, a cominciare dalla semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United, contro cui, più che provare una rimonta ai limiti del possibile, c’è bisogno di fornire una buona prestazione per riscattarsi e provare a vincere la partita. La Roma ci prova, lo United colpisce Parte forte la Roma, con De Gea che compie un miracolo sul tiro ravvicinato di Mancini e Mkhitaryan che di testa non trova la porta da buona posizione. Al quarto d’ora Pedro recupera palla al limite dell’area e prova la conclusione, che termina alta. Cinque minuti dopo Cavani viene lanciato da dietro e col tocco sotto scheggia la traversa a Mirante battuto. ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021)– Dopo il clamoroso annuncio di Mourinho come nuovo allenatore per la prossima stagione, laha l’obbligo di terminare al meglio questa stagione, a cominciare dalla semifinale di ritorno di Europa League contro ilUnited, contro cui, più che provare una rimonta ai limiti del possibile, c’è bisogno di fornire una buona prestazione per riscattarsi e provare a vincere la partita. Laci prova, lo United colpisce Parte forte la, con De Gea che compie un miracolo sul tiro ravvicinato di Mancini e Mkhitaryan che di testa non trova la porta da buona posizione. Al quarto d’ora Pedro recupera palla al limite dell’area e prova la conclusione, che termina alta. Cinque minuti dopo Cavani viene lanciato da dietro e col tocco sotto scheggia la traversa a Mirante. ...

Advertising

AllanKafka : @ozymand87647780 Aaah, una piccola consolazione! Certo nelle mie zone spesso anche per motivi ultra futili come int… - BarbaraBorelli2 : Io davvero mi sento male per come siamo arrivati a giocarci questa doppia semifinale, mezza squadra fuori, l'altra… - SebaFicara : RT @DdsigfridaDelia: La lettura è per me divertimento, distrazione, consolazione; è il mio piccolo suicidio. Se non sopporto più il mondo,… - alessia_smile6 : @liberomondo2016 @borghi_claudio questa è una piccola consolazione ?? - 74sabina : È una piccola consolazione ma spero che Marco Vannini finalmente possa riposare in pace. E che tenerezza i suoi gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccola consolazione Richard Ford, l'America delle occasioni perdute ... o almeno consolazione. Quando la prestigiosa rivista Granta pubblicò un numero speciale sul "... insieme alla generazione del "Baby Boom" (Ford è nato nel 1944), crebbero fuori dalla piccola ...

MotoGp, crisi Rossi: Meda spiazza tutti. "Occasione da cogliere" Una piccola gioia così come quella di aver visto due suoi piloti, nati nella sua Academy, Morbidelli e Bagnaia, salire sul podio della MotoGp con il vincitore Jack Miller . Una bella consolazione in ...

Piccola consolazione per la Roma, Manchester battuto 3-2 - RomaDailyNews RomaDailyNews Cagliari, la crociera Costa arriva al porto: 1600 turisti ammirano la città senza mai scendere dal bus (VIDEO) Ha attraccato il gigante del mare con a bordo più di 1600 passeggeri. Tamponi per tutti, chi vorrà visitare Cagliari potrà farlo senza mai scendere dal bus. Zero acquisti, quindi, nei negozi e nei bar ...

Dopo Firenze, anche Trento vuole abolire la tassa sugli assorbenti: manca una legge nazionale Firenze è il primo capoluogo di provincia che ha eliminato la tassa sugli assorbenti (tampon tax). Nelle 21 farmacie comunali non saranno più venduti con l’Iva del 22%. Anche a Trento è stata sottopos ...

... o almeno. Quando la prestigiosa rivista Granta pubblicò un numero speciale sul "... insieme alla generazione del "Baby Boom" (Ford è nato nel 1944), crebbero fuori dalla...Unagioia così come quella di aver visto due suoi piloti, nati nella sua Academy, Morbidelli e Bagnaia, salire sul podio della MotoGp con il vincitore Jack Miller . Una bellain ...Ha attraccato il gigante del mare con a bordo più di 1600 passeggeri. Tamponi per tutti, chi vorrà visitare Cagliari potrà farlo senza mai scendere dal bus. Zero acquisti, quindi, nei negozi e nei bar ...Firenze è il primo capoluogo di provincia che ha eliminato la tassa sugli assorbenti (tampon tax). Nelle 21 farmacie comunali non saranno più venduti con l’Iva del 22%. Anche a Trento è stata sottopos ...