L'autotrasporto nel 2021 non dovrà pagare la 'tassa occulta' all'Art. Ma quando verrà cancellata? (Di giovedì 6 maggio 2021) Gli autotrasportatori non dovranno pagare il contributo all'Art, l'Autorità di regolazione dei trasporti, per il 2021. Lo ha definitivamente sancito il voto del Senato che ha approvato il ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Gli autotrasportatori non dovrannoil contributo all'Art, l'Autorità di regolazione dei trasporti, per il. Lo ha definitivamente sancito il voto del Senato che ha approvato il ...

Advertising

confartigiavr : Risultato per categoria artigiana #Autotrasportatori... per ora: #imprese non dovranno pagare Autorità Regolazione… - Conftrasporto : RT @CorriereMaritt1: - CorriereMaritt1 : - TrasportoEuropa : Passo avanti dell’#autotrasporto sul contributo Art: emendamento per esonero nel 2021 #trasporto #merce #strada… - Alerussu : RT @ShippingItaly: Nel decreto Sostegni ok all’esenzione del contributo Art per l’autotrasporto e nuove agenzie per i portuali di Cagliari… -