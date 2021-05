L’America corre mentre l’Europa arranca L’analisi di Zecchini

Leggi su formiche

(Di giovedì 6 maggio 2021) Gli ultimi dati economici presentano un quadro sorprendente, in cui l’economia americana, superato il picco pandemico, ha ripreso are,che a fine anno credeva di essere sul punto di superarlo è ricaduta nella crisi e fatica a uscirne. Naturalmente le divergenze di andamento tra le due sponde sono il riflesso della differente situazione sanitaria, ma non è tutto perché le politiche seguite in campo sanitario e per imprimere una spinta alla ripresa economica insieme alla diversità di sistemi-paese hanno mostrato tutta la loro importanza. In America nel primo trimestre dell’anno la curva delle vaccinazioni anti-Covid si è impennata piegando verso il basso quella dei contagi, e consentendo alla produzione di crescere oltre le aspettative, con un aumento del PIL reale corrispondente ufficialmente al 6,4% annuo, in ...