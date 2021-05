“In quei tweet ho inventato tutto, ma non mi pento”, parla la dottoressa di Verona (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag – In seguito al caos mediatico generato dalla nostra inchiesta che ha portato al “congedo ordinario” e all’apertura di “un’istruttoria interna per valutare l’opportunità per un eventuale provvedimento” da parte dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona Borgo Roma, abbiamo intervistato l’autrice dei post sconcertanti pubblicati su Twitter, la dottoressa di Verona Giorgia Franchina. Durante la prima parte dell’intervista era presente l’avvocato del medico che ha evidenziato un importante aspetto: l’Azienda ospedaliera aveva proposto almeno 30 giorni di congedo, mentre la sua assistita ha acconsentito a rimanere in congedo per 14 giorni. Lei dottoressa ha ammesso di essere l’autrice di quei post su Twitter, aggiungendo però di non aver fatto quanto dichiarato, quindi di non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag – In seguito al caos mediatico generato dalla nostra inchiesta che ha portato al “congedo ordinario” e all’apertura di “un’istruttoria interna per valutare l’opportunità per un eventuale provvedimento” da parte dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata diBorgo Roma, abbiamo intervistato l’autrice dei post sconcertanti pubblicati su Twitter, ladiGiorgia Franchina. Durante la prima parte dell’intervista era presente l’avvocato del medico che ha evidenziato un importante aspetto: l’Azienda ospedaliera aveva proposto almeno 30 giorni di congedo, mentre la sua assistita ha acconsentito a rimanere in congedo per 14 giorni. Leiha ammesso di essere l’autrice dipost su Twitter, aggiungendo però di non aver fatto quanto dichiarato, quindi di non ...

