Il medico dei più fragili Ho litigato con un no vax

(Di giovedì 6 maggio 2021) di Laura Debenedetti A marzo, quando la campagna vaccinale stentava ad entrare nel vivo, si è recato casa per casa dai suoi assistiti più, per vaccinarli direttamente a domicilio. E ha ...

Advertising

BlockchainClint : RT @SilvanoSalviato: @ladyonorato 'Il 90% dei pazienti può e deve essere gestito a casa dal medico di medicina generale' - Dade_Maglio : RT @molumbe: Guida al trattamento domiciliare del #COVID19. I medici che hanno contribuito ai protocolli di questa guida trattano attivame… - BonoraGabriella : RT @bodyzen52: Da radiarlo subito dall'ordine dei medici e sbattterlo in galera! Lamezia, medico positivo al Covid tenta di imbarcarsi su… - Gio43797420 : RT @molumbe: Guida al trattamento domiciliare del #COVID19. I medici che hanno contribuito ai protocolli di questa guida trattano attivame… - RossiGiampiero1 : RT @molumbe: Il dottor Vladimir Zelenko, uno dei pionieri del protocollo Idrossiclorochina, Azitromicina e Zinco, è stato nominato per il P… -

Ultime Notizie dalla rete : medico dei

IL GIORNO

...movimenti o delle attività". A dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è il ... quello suggerito dal Comitato nazionale di Bioetica: certificazione sanitaria per uso non solo...... l'eroicità del personalee infermieristico coinvolto nella cura ospedaliera. Io ho visto e sperimentato il coraggio e la competenzamedici e infermieri ad assistere i contagiati ...TORINO. I locali ci sono, ora la sfida è trovare il personale. Cercasi medici disposti a vaccinare, fuori servizio, al Valentino, l’ospedale da campo allestito a dicembre nel Quinto Padiglione ed ora ...Riceviamo e pubblichiamo Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani considera determinante la figura della pedagogista e ...