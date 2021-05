'Il Barcellona vuole Locatelli. Pjanic verso l'addio: c'è l'Inter' (Di giovedì 6 maggio 2021) Manuel Locatelli piace al Barcellona come erede di Sergio Busquets . Secondo Mundo Deportivo, il club catalano sta valutando tre centrocampisti: Eduardo Camavinga , talento 18enne del Rennes, Mikel ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 maggio 2021) Manuelpiace alcome erede di Sergio Busquets . Secondo Mundo Deportivo, il club catalano sta valutando tre centrocampisti: Eduardo Camavinga , talento 18enne del Rennes, Mikel ...

Advertising

sportli26181512 : 'Il Barcellona vuole #Locatelli. Pjanic verso l'addio: c'è l'Inter': Secondo Mundo Deportivo i blaugrana stanno cor… - wsimonecapitan2 : L'UEFA vuole squalificare per 2 Anni juve Milan Real Madrid Barcellona fuori dalla Champions sarà vero ? Guai - StayBombes : @TarallucciE La uefa vuole estromettere dalla Champions per due anni il Real, Barcellona, Juve, atletico, Inter e M… - Giacomo64994515 : Ceferin @UEFA vuole punire Real, Juventus, Barcellona, Milan requisendo a tutti le Champions vinte per assegnare al… - Frances19817591 : L'uefa vuole Milane Juve, Real Barcellona fuori 2 anni dalla Champions -