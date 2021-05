Ian Wright | “Non so dove sarei ora senza il calcio”

(Di giovedì 6 maggio 2021) In un nuovo documentario, l’ex attaccante di Inghilterra, Arsenal, Crystal Palace e West Ham Iancondivide la sua storia e indaga sugli effetti che la crescita in una casa psicologicamente violenta e ha sui bambini nel Regno Unito. Home Truths sarà disponibile su BBC One alle 21:00 BST di giovedì 6 maggio Che ruolo ha avuto ilin passato per Ian? Il documentario racconta della difficile vita dell’ex calciatori passata a subire abusi e violenze domestiche.parla di come ilgli abbia cambiato la vita. “La realtà è che molte delle abilità che ho acquisito giocando ami stanno ancora aiutando oggi“. Racconta l’ex calciatore. “Quando ero più giovane, ilera tutto divertimento, ma allo stesso tempo è stata una grande ...

Advertising

Legal_Weapon : @_yelle_ @senzalattosio O anche in questo video della BBC, dove Ian Wright (ex giocatore di calcio, ora commentator… -

Ultime Notizie dalla rete : Ian Wright

Periodico Daily - Notizie

25simo film dedicato all'iconico personaggio ideato dalla penna diFleming e 5° episodio della ... A richiamarlo all'azione non è l'MI6, ma l'amico della Cia, Felix Leiter, l'attore Jeffrey, ...25simo film dedicato all'iconico personaggio ideato dalla penna diFleming e 5° episodio della ... A richiamarlo all'azione non è l'MI6, ma l'amico della Cia, Felix Leiter, l'attore Jeffrey, ...Ian Wright si racconta in un documentario mettendo a nudo gli abusi e le violenze subiti da bambino per cambiare la situazione nel Regno Unito ...Ultimo atto prima della finale per Arsenal e Villarreal, e per entrambe le squadra si tratta della partita forse più importante della stagione.