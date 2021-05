F1, Max Verstappen: “Track limits? Si dovrebbe rimettere la ghiaia o l’erba, ma certi circuiti non vogliono” (Di giovedì 6 maggio 2021) Max Verstappen ha dovuto incassare una sconfitta in occasione del Gran Premio di Portogallo, durante il quale non ha avuto modo di contrastare la Mercedes di Lewis Hamilton. Quantomeno l’olandese ha avuto ragione dell’altra Mercedes di Valtteri Bottas, guadagnandosi così la piazza d’onore per limitare al minimo i danni nella corsa al Mondiale, dove ora paga 8 punti al britannico. Quali sono le sensazioni di Super Max alla vigilia del GP di Spagna, pista dove cinque anni orsono ottenne la prima vittoria? Ecco quanto dichiarato durante la conferenza stampa dei piloti antecedente all’appuntamento. Si è parlato parecchio dei Track limits, che sembrano perseguitarlo. A causa di essi ha perso la vittoria in Bahrain, nonché pole position e giro più veloce in Portogallo. Al riguardo Verstappen ha dichiarato che “in alcune ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Maxha dovuto incassare una sconfitta in occasione del Gran Premio di Portogallo, durante il quale non ha avuto modo di contrastare la Mercedes di Lewis Hamilton. Quantomeno l’olandese ha avuto ragione dell’altra Mercedes di Valtteri Bottas, guadagnandosi così la piazza d’onore per limitare al minimo i danni nella corsa al Mondiale, dove ora paga 8 punti al britannico. Quali sono le sensazioni di Super Max alla vigilia del GP di Spagna, pista dove cinque anni orsono ottenne la prima vittoria? Ecco quanto dichiarato durante la conferenza stampa dei piloti antecedente all’appuntamento. Si è parlato parecchio dei, che sembrano perseguitarlo. A causa di essi ha perso la vittoria in Bahrain, nonché pole position e giro più veloce in Portogallo. Al riguardoha dichiarato che “in alcune ...

