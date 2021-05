F1, Lewis Hamilton rinnova con Mercedes? Iniziano le trattative, Wolff: “Imparata la lezione del 2020” (Di giovedì 6 maggio 2021) Lewis Hamilton è in lotta per conquistare il suo ottavo titolo iridato ed entrare definitivamente nella storia della F1 battendo il primato di Michael Schumacher. L’attuale Campione del Mondo si trova in testa alla classifica generale dopo tre gare e ha iniziato quella che potrebbe essere una lunga battaglia con Max Verstappen, più agguerrito che mai nel tentativo di sconfiggere il britannico. L’alfiere della Mercedes sta comunque dimostrando la sua proverbiale solidità ed è inevitabilmente il grande favorito della vigilia. L’annata agonistica è appena incominciata (nel weekend andrà in scena il GP di Spagna, quarta prova delle 23 in programma), ma è già arrivato il momento di pensare al futuro. La scuderia anglo-tedesca non vuole rivivere quanto successo pochi mesi fa, quando il rinnovo di contratto con il 36enne andò per le lunghe e ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021)è in lotta per conquistare il suo ottavo titolo iridato ed entrare definitivamente nella storia della F1 battendo il primato di Michael Schumacher. L’attuale Campione del Mondo si trova in testa alla classifica generale dopo tre gare e ha iniziato quella che potrebbe essere una lunga battaglia con Max Verstappen, più agguerrito che mai nel tentativo di sconfiggere il britannico. L’alfiere dellasta comunque dimostrando la sua proverbiale solidità ed è inevitabilmente il grande favorito della vigilia. L’annata agonistica è appena incominciata (nel weekend andrà in scena il GP di Spagna, quarta prova delle 23 in programma), ma è già arrivato il momento di pensare al futuro. La scuderia anglo-tedesca non vuole rivivere quanto successo pochi mesi fa, quando il rinnovo di contratto con il 36enne andò per le lunghe e ...

Advertising

SkySportF1 : ?? 97^ VITTORIA IN F1 PER LEWIS HAMILTON ? ?? Leclerc 6°, 11° Sainz a Portimao I risultati ? - lewixbreathin : buongiorno solo a lewis hamilton e a daniel ricciardo che oggi saranno insieme all conferenza stampa - DarioBuzzoni : RT @bandierascacch1: 97a vittoria in carriera per Lewis #Hamilton, che fa suo il #PortugueseGP: sul podio #Verstappen e #Bottas, col sette… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Lewis #Hamilton e George #Russell ancora in vetta alla poco ambita classifica dei penalty points, con 6 punti ht… - SOCIALnetbest : ---> -