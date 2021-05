Eleonora Daniele | “Mi piacerebbe avere un altro figlio con Giulio”

Leggi su zon

(Di giovedì 6 maggio 2021) A quasi un anno dalla nascita di Carlotta, la prima figlia,desidera diventare una mamma bis: “Ne parlo convorrebbe diventare una mamma bis. A quasi un anno dalla nascita di Carlotta, la prima figlia, la conduttrice di ‘Storie italiane‘ sogna di rivivere la gioia della maternità. Laracconta a Diva e Donna il desiderio condiviso con il maritoTassoni: “Miun, ogni tanto ne parlo con, detto questo poi bisogna confrontarsi con la vita reale“. La stessa aggiunge: “Diventare madre non più giovanissima ha avuto il suo peso. Pensavo di non essere all’altezza. Mi sono scoperta in gamba, ...