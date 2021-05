De Santis | a Calenda non conviene commentare Standard&Poor’s

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma – “Mentre Standard & Poor’s ha migliorato l’outlook del Campidoglio passandolo da negativo a stabile, oggi Carlopropone una coalizione con tutti i partiti per sostituire proprio quella Sindaca che con il suo lavoro ha riparato i disastri lasciati nei conti di Roma dalle amministrazioni di destra e di sinistra.” “A, esperto di tutto ma dalle ignote capacita’, nonevidentementeStandard & Poor, tuttavia finalmente ha svelato il suo programma per Roma: creare una coalizione che va da destra a sinistra per contrastare la candidatura della Sindaca che da 5 anni sta riportando la legalita’ in Campidoglio”. Lo afferma l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio Dein un post sulla sua pagina Facebook.