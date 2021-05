Chi è Tony Dallara? Età, carriera e vita privata del cantate (Di giovedì 6 maggio 2021) Ecco chi è Tony Dallara – età – carriera e vita privata del cantante Tony Dallara, vero nome Antonio Lardera, è un noto cantante, tanti i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera. Il cantante è nato il 30 Giugno 1936 a Campobasso, dopo aver conseguito il diploma iniziò a lavorare come cameriere e impiegato. Con il tempo iniziò a dedicarsi solo alla sua vera passione, la musica. Dagli anni Settanta si dedica anche ad un’altra sua passione, la pittura. Negli anni ha tenuto mostre in molte gallerie. Da ragazzo iniziò ad esibirsi con i Rocky Mountains, in passato ha conosciuto Adriano Celentano al Santa Tecla di Milano. A notarlo mentre faceva il fattorino per l’etichetta discografica Music fu il direttore Walter Guertler, questo ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 6 maggio 2021) Ecco chi è– età –del cantante, vero nome Antonio Lardera, è un noto cantante, tanti i successi conquistati nel corso della sua lunga. Il cantante è nato il 30 Giugno 1936 a Campobasso, dopo aver conseguito il diploma iniziò a lavorare come cameriere e impiegato. Con il tempo iniziò a dedicarsi solo alla sua vera passione, la musica. Dagli anni Settanta si dedica anche ad un’altra sua passione, la pittura. Negli anni ha tenuto mostre in molte gallerie. Da ragazzo iniziò ad esibirsi con i Rocky Mountains, in passato ha conosciuto Adriano Celentano al Santa Tecla di Milano. A notarlo mentre faceva il fattorino per l’etichetta discografica Music fu il direttore Walter Guertler, questo ...

Advertising

Rainbow_Uapa : @AntonioBatigol C*zzo Tony Colombo, nooooo! ?? Ma chi è? - DonnaGlamour : Denise Pipitone: chi è Tony Di Piazza, che ha offerto una ricompensa per ritrovarla - auryxlou : @mylordxerm non lo so Rachel, Joey, Tony stark??? vedi tu chi sta meglio se vuoi - Q2Croalx : @HarmonYa_ @tony_colombia chi non vuole ascoltarti 4 sberle e miracolo ci sente di nuovo.... -