Calcio: Valeri arbitra Juve - Milan, Benevento - Cagliari a Doveri (Di giovedì 6 maggio 2021) Spezia - Napoli affidata a Irrati, Ayroldi per Inter - Samp ROMA - Paolo Valeri è stato designato per dirigere Juventus - Milan, classica del Calcio italiano, big - match della 35esima giornata e ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) Spezia - Napoli affidata a Irrati, Ayroldi per Inter - Samp ROMA - Paoloè stato designato per dirigerentus -, classica delitaliano, big - match della 35esima giornata e ...

Advertising

TodosACM : Valeri contro la Juve ahahhahaha provo davvero pena per chi crede che il calcio italiano sia pulito e non corrotto. - sportface2016 : #SerieA, arbitri 35a giornata: #JuventusMilan a #Valeri, #Doveri per #BeneventoCagliari - spaziocalcio : #Seriea, gli arbitri per la quartultima giornata: c'è Paolo Valeri per il big match fra #Juventus e #Milan - macho_morandi : RT @macho_morandi: Pazzesco il non calcio d’angolo. Valeri e’ questo qui. Ti condiziona le partite coi piccoli fischi - MarcoVerduz : Paolo Valeri (Roma, 16 maggio 1978) è un arbitro di calcio italiano. -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Valeri Calcio: Valeri arbitra Juve - Milan, Benevento - Cagliari a Doveri Spezia - Napoli affidata a Irrati, Ayroldi per Inter - Samp ROMA - Paolo Valeri è stato designato per dirigere Juventus - Milan, classica del calcio italiano, big - match della 35esima giornata e autentico spareggio in chiave Champions. Domenica sera, insieme al fischietto ...

Serie A 2020/2021: le designazioni arbitrali per la 35.ma giornata 20.45 VALERI GIALLATINI " PERETTI IV: SACCHI VAR: CALVARESE AVAR: PAGANESSI PARMA " ATALANTA h. 15.00 GIUA COLAROSSI " MIELE IV: GARIGLIO VAR: FOURNEAU AVAR: LIBERTI ROMA " CROTONE h. 18.00 SOZZA ...

Calcio: Valeri arbitra Juve-Milan, Benevento-Cagliari a Doveri Tiscali.it Valeri arbitrerà Juve-Milan, Benevento-Cagliari a Doveri L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Calcio: Valeri arbitra Juve-Milan, Benevento-Cagliari a Doveri Spezia-Napoli affidata a Irrati, Ayroldi per Inter-Samp ROMA (ITALPRESS) – Paolo Valeri è stato designato per dirigere Juventus-Milan, classica del calcio italiano, big-match della 35esima giornata e ...

Spezia - Napoli affidata a Irrati, Ayroldi per Inter - Samp ROMA - Paoloè stato designato per dirigere Juventus - Milan, classica delitaliano, big - match della 35esima giornata e autentico spareggio in chiave Champions. Domenica sera, insieme al fischietto ...20.45GIALLATINI " PERETTI IV: SACCHI VAR: CALVARESE AVAR: PAGANESSI PARMA " ATALANTA h. 15.00 GIUA COLAROSSI " MIELE IV: GARIGLIO VAR: FOURNEAU AVAR: LIBERTI ROMA " CROTONE h. 18.00 SOZZA ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Spezia-Napoli affidata a Irrati, Ayroldi per Inter-Samp ROMA (ITALPRESS) – Paolo Valeri è stato designato per dirigere Juventus-Milan, classica del calcio italiano, big-match della 35esima giornata e ...