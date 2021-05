Ascolti TV 5 maggio 2021, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti (Di giovedì 6 maggio 2021) Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, mercoledì 5 maggio 2021? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Ulisse: il piacere della scoperta – Etruschi (Rai 1), Il sole e’ anche una stella (Rai 2), Chi l’ha visto? (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Buongiorno, mamma! (Canale 5), Geostorm (Italia 1) e Zona Bianca (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. ascolti tv di ieri 5 maggio, prima serata Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 6 maggio 2021) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, mercoledì 5? Sui canali Rai,, sono andati in onda Ulisse: il piacere della scoperta – Etruschi (Rai 1), Il sole e’ anche una stella (Rai 2), Chi l’ha visto? (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Buongiorno, mamma! (Canale 5), Geostorm (Italia 1) e Zona Bianca (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo ...

Advertising

Cosmicpolitan_ : RT @fabiofabbretti: #BuongiornoMamma tiene botta (16.5% di share) e batte #Ulisse (in calo al 12.9%), superato da #ChiLhaVisto (13.7%). #Na… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Mercoledì 5 Maggio 2021. Vince Buongiorno Mamma 16.5%, nuovo exploit di Chi l'ha visto (13.7%). Solo i… - fabiofabbretti : #BuongiornoMamma tiene botta (16.5% di share) e batte #Ulisse (in calo al 12.9%), superato da #ChiLhaVisto (13.7%).… - CorriereCitta : #Ascoltitv mercoledì 5 maggio 2021: Ulisse, Buongiorno mamma, Chi l'ha visto?, Geostorm, dati Auditel e share - SpazioWrestling : WWE: Ascolti in leggero rialzo per NXT (4 maggio) -