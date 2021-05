Animal Crossing: New Horizons da record, nei dati aggiornati delle vendite software di Nintendo – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 6 maggio 2021) Nintendo ha pubblicato i dati aggiornati delle vendite dei suoi giochi, mostrando un Animal Crossing: New Horizons da record che attenta al podio di Mario Kart 8 Deluxe.. Nintendo ha pubblicato i dati aggiornati relativi ai suoi giochi più venduti per Nintendo Switch, che mostrano dei numeri incredibili per Animal Crossing: New Horizons. Pensate che pur essendo da poco più di un anno sul mercato, è riuscito a vendere 32,63 milioni di copie, arrivando a ridosso di Mario Kart 8 Deluxe, che di copie ne ha vendute 35,39 milioni (ma è da molti più anni disponibile ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 6 maggio 2021)ha pubblicato idei suoi giochi, mostrando un: Newdache attenta al podio di Mario Kart 8 Deluxe..ha pubblicato irelativi ai suoi giochi più venduti perSwitch, che mostrano dei numeri incredibili per: New. Pensate che pur essendo da poco più di un anno sul mercato, è riuscito a vendere 32,63 milioni di copie, arrivando a ridosso di Mario Kart 8 Deluxe, che di copie ne ha vendute 35,39 milioni (ma è da molti più anni disponibile ...

Advertising

midvnightcity : RT @itsmrsnobody: Villagers di Animal Crossing essere tipo 'Grazie mille per questo celecanto ?? tieni un cesso chimico in segno della mia a… - Claclaclaudia22 : RT @itsmrsnobody: Villagers di Animal Crossing essere tipo 'Grazie mille per questo celecanto ?? tieni un cesso chimico in segno della mia a… - tastemymarsbar : RT @itsmrsnobody: Villagers di Animal Crossing essere tipo 'Grazie mille per questo celecanto ?? tieni un cesso chimico in segno della mia a… - MagicalbaGamer : @Popapast La peli de Animal Crossing uwu - boragayspower : RT @itsmrsnobody: Villagers di Animal Crossing essere tipo 'Grazie mille per questo celecanto ?? tieni un cesso chimico in segno della mia a… -