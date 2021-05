Amici 20, scoppia la lite tra Rudy Zerbi e Deddy: “Io mi faccio un c*lo enorme”. La produzione costretta a intervenire (Di giovedì 6 maggio 2021) Nella puntata del daytime di Amici andata in onda su Canale 5 martedì 4 maggio, si è consumata una lite accesa tra Deddy e il prof Rudy Zerbi, che ha accusato il ragazzo di non mettere abbastanza impegno nel suo percorso verso la finale (che si terrà presumibilmente il 15 maggio). “Ti voglio parlare perché scopro che non hai preparato due dei pezzi che dovresti conoscere da due giorni”, ha esordito Rudy in collegamento telefonico. L’allievo ha provato a giustificarsi, tuttavia le sue parole non hanno convinto il professore di Amici: “Tu pensi davvero che quando dici queste cose io possa crederci? L’mp3 con i pezzi è a disposizione da due giorni ed è tuo dovere fare in modo di avere quei pezzi e studiarli .. Sai perfettamente che la produzione te li ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Nella puntata del daytime diandata in onda su Canale 5 martedì 4 maggio, si è consumata unaaccesa trae il prof, che ha accusato il ragazzo di non mettere abbastanza impegno nel suo percorso verso la finale (che si terrà presumibilmente il 15 maggio). “Ti voglio parlare perché scopro che non hai preparato due dei pezzi che dovresti conoscere da due giorni”, ha esorditoin collegamento telefonico. L’allievo ha provato a giustificarsi, tuttavia le sue parole non hanno convinto il professore di: “Tu pensi davvero che quando dici queste cose io possa crederci? L’mp3 con i pezzi è a disposizione da due giorni ed è tuo dovere fare in modo di avere quei pezzi e studiarli .. Sai perfettamente che late li ...

Advertising

FQMagazineit : Amici 20, scoppia la lite tra Rudy Zerbi e Deddy: “Io mi faccio un c*lo enorme”. La produzione costretta a interven… - sangiulia_amici : RT @chiamamematto: No vabbè comunque 0 pare, c’era palesemente nervosismo ancora per la classifica tanto che sangio scoppia in un pianto ne… - infoitcultura : Amici 2021: Rudy Zerbi accusa Deddy, lui scoppia a piangere disperato - IsaeChia : #Amici20, #RudyZerbi rimprovera #Deddy: “Ti senti arrivato!” E il cantautore scoppia in lacrime - infoitcultura : Aka7even e la Pettinelli, scoppia la lite ad Amici 20: “Ciuccio e presuntuoso” -