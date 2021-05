Tradurre pagine web in altre lingue | in italiano | sul browser

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Quando si visita un sito web in inglese, in tedesco, in francese, in cinese o indel mondo non sempre siam in grado di comprendere quello che c'è scritto e, se non è presente la versione localizzata in, dovremo per forza di cose utilizzare gli strumenti di traduzione messi a disposizione dalin uso o installare delle estensioni in grado di effettuare la traduzione precisa di tutta la pagina. In questa guida vi mostreremo quindi tutti i metodi perweb straniere in, senza dover ogni volta aprire un sito di traduzione e copiare i frammenti di testo che ci interessa. I metodi che vi segnaleremo sono tutti gratuiti e facilmente fruibili anche da utenti alle prime armi con i siti web o con i ...