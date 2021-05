Scuola primaria, in arrivo l’insegnante di educazione fisica (Di giovedì 6 maggio 2021) "Obiettivo dell'azione di Governo in materia di sport - che peraltro condivido con il ministro (dell'Istruzione, ndr) Patrizio Bianchi - e' di ampliare l'offerta formativa nella Scuola. Ritengo pero' che lo sforzo ulteriore vada fatto con l'introduzione dell'insegnante di educazione fisica nella Scuola primaria: sono certa che su questo tema ci sara' la piu' ampia convergenza delle forze politiche". Lo ha detto la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, in audizione alle commissioni Cultura e Sport di Camera e Senato sulle linee programmatiche in materia di sport. Infatti, ha spiegato, "la previsione dell'ora di educazione fisica nella Scuola secondaria non puo' rappresentare da sola una valida offerta formativa in grado di indirizzare i giovani ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 6 maggio 2021) "Obiettivo dell'azione di Governo in materia di sport - che peraltro condivido con il ministro (dell'Istruzione, ndr) Patrizio Bianchi - e' di ampliare l'offerta formativa nella. Ritengo pero' che lo sforzo ulteriore vada fatto con l'introduzione dell'insegnante dinella: sono certa che su questo tema ci sara' la piu' ampia convergenza delle forze politiche". Lo ha detto la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, in audizione alle commissioni Cultura e Sport di Camera e Senato sulle linee programmatiche in materia di sport. Infatti, ha spiegato, "la previsione dell'ora dinellasecondaria non puo' rappresentare da sola una valida offerta formativa in grado di indirizzare i giovani ...

Agenzia_Italia : Lo sciopero della scuola primaria contro i test Invalsi - EvaIgle24313437 : @AmiciUfficiale @MediasetPlay Alessandro he único balla come un vero profecional del primo giorno che lo ovisto bal… - SulPanaro : San Prospero, educazione all’aperto: donata alla scuola primaria un’aiuola di piante aromatiche - AimoPignattelli : Prossima settimana avvio un corso di #scacchi alla #scuola primaria Martiri di Civitella. Uno sport mentale ma non… - valy_s : RT @rossellapoli1: @valy_s @ILupobianco Ah ok. Così mi torna. In effetti a scuola si è SEMPRE trattato di contagi limitati nella classe (qu… -