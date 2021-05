Musei: David di Michelangelo non è più solo, ora circondato da folla di personaggi in gesso (2) (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - "È stata un'impresa oserei dire ciclopica, ricollocare tutte queste opere - ha detto Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell'Accademia - I lavori che sistematicamente abbiamo iniziato per risolvere i numerosi problemi conservativi dell'edificio, ci hanno messo di fronte a una grande sfida: ripensare l'assetto espositivo del museo, nel rispetto delle sue collezioni. Sono molto felice del risultato, che ritengo molto accattivante, e di poterlo condividere con il nostro pubblico". Questo allestimento - immortalato dalle splendide foto donate alla Galleria da Massimo Sestini - è finalizzato al periodo di durata dei diversi cantieri che interessano sia la Gipsoteca che la Sala del Colosso come le sale Bizantine e il primo piano. Da giugno in poi ci saranno aperture e cambiamenti continui, insomma un museo da riscoprire. Mentre a luglio termineranno i grandi lavori ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - "È stata un'impresa oserei dire ciclopica, ricollocare tutte queste opere - ha detto Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell'Accademia - I lavori che sistematicamente abbiamo iniziato per risolvere i numerosi problemi conservativi dell'edificio, ci hanno messo di fronte a una grande sfida: ripensare l'assetto espositivo del museo, nel rispetto delle sue collezioni. Sono molto felice del risultato, che ritengo molto accattivante, e di poterlo condividere con il nostro pubblico". Questo allestimento - immortalato dalle splendide foto donate alla Galleria da Massimo Sestini - è finalizzato al periodo di durata dei diversi cantieri che interessano sia la Gipsoteca che la Sala del Colosso come le sale Bizantine e il primo piano. Da giugno in poi ci saranno aperture e cambiamenti continui, insomma un museo da riscoprire. Mentre a luglio termineranno i grandi lavori ...

