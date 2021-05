Lega: su via Taranto ritardi alla modifica (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – “Sono passati piu’ di due mesi dall’ammissione del Sindaco Raggi che la nuova viabilita’ di San Giovanni doveva essere modificata perche’, a ben vedere, il progetto realizzato dai 5 stelle creava un imbuto di auto in fila e pertanto l’accumulo di flussi di vetture nel quadrante.” “Ebbene i lavori, come e’ duopo in questa Amministrazione, non hanno seguito l’annuncio e via Taranto, cosi’ come abbiamo piu’ volte denunciato noi consiglieri, i residenti e i commercianti locali, si e’ trasformata in un incubo. Un disastro annunciato e prevedibile.” “File interminabili sono ormai la realta’ quotidiana di via Taranto a causa della carreggiata ridotta dalla ciclabile, tutto il traffico viene canalizzato nella stessa direzione causando gravi disagi al quartiere e a chi lo vive.” “Il ritardo nella correzione agli errori ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – “Sono passati piu’ di due mesi dall’ammissione del Sindaco Raggi che la nuova viabilita’ di San Giovanni doveva essereta perche’, a ben vedere, il progetto realizzato dai 5 stelle creava un imbuto di auto in fila e pertanto l’accumulo di flussi di vetture nel quadrante.” “Ebbene i lavori, come e’ duopo in questa Amministrazione, non hanno seguito l’annuncio e via, cosi’ come abbiamo piu’ volte denunciato noi consiglieri, i residenti e i commercianti locali, si e’ trasformata in un incubo. Un disastro annunciato e prevedibile.” “File interminabili sono ormai la realta’ quotidiana di viaa causa della carreggiata ridotta dciclabile, tutto il traffico viene canalizzato nella stessa direzione causando gravi disagi al quartiere e a chi lo vive.” “Il ritardo nella correzione agli errori ...

