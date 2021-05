Lazio, Zingaretti: “Immunità di gregge in tempi brevi, l’incubo sta finendo” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Negli over 80 il ciclo vaccinale completo ha ridotto del 91% l'incidenza di ricovero per Covid. Il presidente della Regione: «Sabato mi vaccino con Astrazeneca, è un segnale di speranza» Leggi su lastampa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Negli over 80 il ciclo vaccinale completo ha ridotto del 91% l'incidenza di ricovero per Covid. Il presidente della Regione: «Sabato mi vaccino con Astrazeneca, è un segnale di speranza»

