"Il bacio di Biancaneve? La pedofilia non è una favola. Fatti concreti": il commento di Simona Baldassarre della Lega (Di mercoledì 5 maggio 2021) "Mentre qualcuno mette in discussione il "bacio del principe a Biancaneve", io dico magari ce ne fossero stati di baci così, invece di violenze e soprusi sui minori. La pedofilia non è una favola, ma una drammatica realtà, che qualcuno addirittura pensa di normalizzare chiamandola “amore intergenerazionale”. I numeri denunciati dal dossier di Telefono Azzurro sono allarmanti: in Europa quasi 18 milioni di bambini sono vittime di abusi sessuali. Ogni 7 minuti una pagina web mostra immagini di bambini violentati. E anche in Italia la situazione è grave: nel 2018 i casi di abuso sessuale in cui il presunto responsabile è un adulto estraneo al bambino, sono il 15,9%. La giornata nazionale contro la pedofilia ci deve ricordare un dramma che non può essere sottovalutato. E la politica deve stare vicina alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) "Mentre qualcuno mette in discussione il "del principe a", io dico magari ce ne fossero stati di baci così, invece di violenze e soprusi sui minori. Lanon è una, ma una drammatica realtà, che qualcuno addirittura pensa di normalizzare chiamandola “amore intergenerazionale”. I numeri denunciati dal dossier di Telefono Azzurro sono allarmanti: in Europa quasi 18 milioni di bambini sono vittime di abusi sessuali. Ogni 7 minuti una pagina web mostra immagini di bambini violentati. E anche in Italia la situazione è grave: nel 2018 i casi di abuso sessuale in cui il presunto responsabile è un adulto estraneo al bambino, sono il 15,9%. La giornata nazionale contro laci deve ricordare un dramma che non può essere sottovalutato. E la politica deve stare vicina alle ...

