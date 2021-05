Giustizia; Bartolozzi (Fi), 'su relatori commissione inchiesta violato Regolamento' (Di mercoledì 5 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 5 maggio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Giustizia; Bartolozzi (Fi), 'su relatori commissione inchiesta violato Regolamento'... - NeodiMatrix : RT @ilgiornale: Per Giusi Bartolozzi con l'istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare sull'uso politico della giustizia non s… - pier2856 : RT @ilgiornale: Per Giusi Bartolozzi con l'istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare sull'uso politico della giustizia non s… -